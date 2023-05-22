Борщев – о последствиях тычка в глаз: «Вытащил какой-то кусок мяса»

Вячеслав Борщев рассказал о последствиях тычка в глаз в поединке с Махешате.

– Только что вытащил какой-то кусок мяса из глаза. Просто жесть!

– А что в больнице сказали?

– Сказали, что глазное яблоко цело. Скан сделали. А вот царапина на самой поверхности сильная. Он, походу, когти туда засунул. Так что меня отправят к врачу, когда приеду домой.

– Момент с тычком в глаз выглядел тревожно. О чем подумал, когда это случилось?

– Если честно, о [Майкле] подумал! Клянусь, перед боем были переживания: «Блин, ведь может так же обломаться! Просто тупо ткнет в глаз, и все».

– Говорили с Биспингом об этом после боя?

– Да, я же ему и сказал это! Он когда зашел, спросил: «Ты нормально?» Говорю: «Да. Первым делом о тебе подумал», – сказал боец UFC в легком весе .

На турнире UFC Vegas 73 Борщев выиграл у Хайисаера Махешате техническим нокаутом во втором раунде.

Видео нокаута в бою Борщева и Махешате

Вячеслав Борщев: «Продержался бы я пять раундов с Махачевым? Если бы пять месяцев готовился в Дагестане, то может быть»