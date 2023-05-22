Борщев – о последствиях тычка в глаз: «Вытащил какой-то кусок мяса»
Вячеслав Борщев рассказал о последствиях тычка в глаз в поединке с Махешате.
– Только что вытащил какой-то кусок мяса из глаза. Просто жесть!
– А что в больнице сказали?
– Сказали, что глазное яблоко цело. Скан сделали. А вот царапина на самой поверхности сильная. Он, походу, когти туда засунул. Так что меня отправят к врачу, когда приеду домой.
– Момент с тычком в глаз выглядел тревожно. О чем подумал, когда это случилось?
– Если честно, о [Майкле] Биспинге подумал! Клянусь, перед боем были переживания: «Блин, ведь может так же обломаться! Просто тупо ткнет в глаз, и все».
– Говорили с Биспингом об этом после боя?
– Да, я же ему и сказал это! Он когда зашел, спросил: «Ты нормально?» Говорю: «Да. Первым делом о тебе подумал», – сказал боец UFC в легком весе Вячеслав Борщев.
На турнире UFC Vegas 73 Борщев выиграл у Хайисаера Махешате техническим нокаутом во втором раунде.
Видео нокаута в бою Борщева и Махешате
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