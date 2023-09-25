Генри Сехудо о Рахмонове: «Техника – его самый большой изъян»

Генри Сехудо оценил состояние Шавката Рахмонова перед боем против американца Стивена Томпсона.

«Техника – его самый большой изъян среди всего этого, среди техники, тактики и пределов, это его самый большой недостаток. Ему нужно много помощи с техникой», — отметил Сехудо.

Поединок Томпсона и Рахмонова состоится 16 декабря.

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