Вячеслав Борщев: «Мне пришел новый контракт. UFC настроен меня продвигать»

Вячеслав Борщев получил предложение о продлении контракта.

– Мне сейчас пришел новый контракт – там посерьезнее и поприятнее цифры. То есть я понял, что UFC настроен меня продвигать, но соперники точно будут ко мне готовиться.

– Можно говорить, что вы подписали новый контракт?

– Мне пока прислали условия: цифры и что это будет контракт на четыре боя. Финансовая сторона мне понравились. Хорошие условия, получилось чуть больше, чем я хотел.

– Вы встречались с Даной Уайтом после боя – лично попросили его о таком контракте?

– Честно, я даже не помню, о чем мы говорили. Я же там одноглазый был, на эмоциях. Просто приятно было. Я же даже не знал, что мы к нему идем, думал на интервью. А тут раз, заходим в какой‑то гараж, и вот уже. На самом деле, что мне нравится сейчас в Америке – меня тут рыбкой не кормят.

Мне дают удочку. И Дана Уайт дал мне удочку. О чем я могу его еще просить? Он дал мне возможность выходить, бить морды и зарабатывать за это деньги, – сказал легковес UFC Вячеслав Борщев.

На турнире UFC Vegas 73 Борщев выиграл у Хайисаера Махешате техническим нокаутом во втором раунде.

Борщев – о последствиях тычка в глаз: «Вытащил какой-то кусок мяса»

Видео нокаута в бою Борщева и Махешате