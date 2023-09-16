Марлон Вера: «О’Мэлли пытается слиться с поединка. Посмотрим, что этот придурок хочет сделать»

Марлон Вера прояснил статус поединка с Шоном О’Мэлли.

«Бой с О’Мэлли? На данный момент еще ничего неизвестно. Я готовлюсь к бою в декабре. Почему бы и нет? Шон говорил о поединке и тому подобное. Теперь он пытается слиться. Думаю, когда ты чемпион, то можешь творить все что угодно. Давайте посмотрим, что этот придурок хочет сделать.

Я становлюсь лучше, продолжаю тренироваться, поддерживая форму. О’Мэлли – хороший боец. У него сейчас есть пояс, но не заблуждайтесь, я снова надеру ему задницу», – заявил боец UFC Марлон Вера.

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