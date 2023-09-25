Александр Поветкин: «Фьюри победит Нганну в одну калитку»

Александр Поветкин дал прогноз на поединок Фьюри – Нганну.

«Я знаю, что Нганну – это бывший чемпион UFC. Думаю, что их бой с Фьюри сделан для того, чтобы заработать денег. Если это организовывают, значит есть спрос. Убежден, что победит Фьюри. А вот если бы дрались в ММА, то было бы интересно. А по боксу… В одну калитку», – заявил Олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин.

Напомним, что боксерский поединок между Фрэнсисом Нганну и Тайсоном Фьюри пройдет 28 октября в Эр‑Рияде (Саудовская Аравия).

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