Александр Поветкин: «Фьюри победит Нганну в одну калитку»

Теги Александр Поветкин Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Александр Поветкин дал прогноз на поединок Фьюри – Нганну.

«Я знаю, что Нганну – это бывший чемпион UFC. Думаю, что их бой с Фьюри сделан для того, чтобы заработать денег. Если это организовывают, значит есть спрос. Убежден, что победит Фьюри. А вот если бы дрались в ММА, то было бы интересно. А по боксу… В одну калитку», – заявил Олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин.

Напомним, что боксерский поединок между Фрэнсисом Нганну и Тайсоном Фьюри пройдет 28 октября в Эр‑Рияде (Саудовская Аравия).

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1 комментарий

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Ryan T.
Спасибо кэп-пельмень
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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