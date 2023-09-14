Фьюри – о тренировках Майка Тайсона с Нганну: «Человек, в честь которого меня назвали, будет противостоять мне. Это грустно»

Теги Майк Тайсон Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Фьюри - Нганну Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри высказался о тренировках Фрэнсиса Нганну с Майком Тайсоном.

«Очень жаль, что человек, в честь которого меня назвали, будет противостоять мне и проиграет. Это очень грустно. Думаю, Майк должен быть в моем углу, но бизнес есть бизнес – я все понимаю.

Независимо от того, чему он научит этого чувака, план есть у каждого, пока его не ударят по лицу. Не помню, кто это сказал, но это правда», – сказал чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

Поединок между Фьюри и Нганну пройдет 28 октября в Саудовской Аравии.

Майк Тайсон: «Нганну бьет, как Бог знает кто. Фьюри никогда не был на ринге с тем, у кого такой сильный удар»

Фьюри – о Нганну: «Это большой сильный мужик. Если он победит меня, то навсегда обеспечит своих внуков»

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2 комментария

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SGambler
Грустно конечно, но я заметил что в боях черного против белого черные почти всегда болеют за черного. Наоборот бывает только если они не являются хорошими друзьями, например Крис Кертис несколько дней назад, болел так что аж плакал после победы Шона. А ситуации когда белые болеют за черного бывают достаточно часто. А про план как раз Майк и говорил, Фьюри рофлит что не помнит.
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