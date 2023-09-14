Фьюри – о тренировках Майка Тайсона с Нганну: «Человек, в честь которого меня назвали, будет противостоять мне. Это грустно»

Тайсон Фьюри высказался о тренировках Фрэнсиса Нганну с Майком Тайсоном.

«Очень жаль, что человек, в честь которого меня назвали, будет противостоять мне и проиграет. Это очень грустно. Думаю, Майк должен быть в моем углу, но бизнес есть бизнес – я все понимаю.

Независимо от того, чему он научит этого чувака, план есть у каждого, пока его не ударят по лицу. Не помню, кто это сказал, но это правда», – сказал чемпион мира по боксу .

Поединок между Фьюри и пройдет 28 октября в Саудовской Аравии.

Майк Тайсон: «Нганну бьет, как Бог знает кто. Фьюри никогда не был на ринге с тем, у кого такой сильный удар»

Фьюри – о Нганну: «Это большой сильный мужик. Если он победит меня, то навсегда обеспечит своих внуков»

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