Фьюри – о Нганну: «Это большой сильный мужик. Если он победит меня, то навсегда обеспечит своих внуков»

Тайсон Фьюри уверен, что у Фрэнсиса Нганну есть шанс на победу в их поединке.

«Я видел пару боев Фрэнсиса... с Миочичем, Сирилом Ганом и Дерриком Льюисом. Это большой сильный мужик, и если он ударит тебя, то причинит серьезную боль. Диллиан Уайт, Дерек Чисора и все, с кем я боролся, совершенно такие же. Они все крутые ударники.

Он получит в 20 раз больше своей самой высокой зарплаты за этот бой. Если он победит меня, то навсегда обеспечит своих внуков.

Я не думаю, что он может как-то увеличить свои шансы на победу. Он может сделать ставку на один удар. Это пытался сделать Деонтей Уайлдер, как и все остальные. У панчеров всегда есть шанс», – заявил чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри.

Напомним, что боксерский поединок между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну состоится 28 октября в Саудовской Аравии.

Тайсон Фьюри: «Все называли Нганну идиотом после ухода из UFC, а теперь он заработает $10 млн и стал гением?»

Фьюри объяснил, зачем принял бой с Нганну: «Очевидно, из-за чертовски больших денег»

Работал барменом, жил в подвале ресторана, а потом создал TOP DOG. Смотрите эпизод «Один на один» с «Регбистом» по промокоду SPORTS