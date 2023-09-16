Тайсон Фьюри: «Не знаю, чем обидел Майка Тайсона. Возможно, ему неприятно, что я дольше нахожусь в статусе чемпиона»

Теги Майк Тайсон Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри считает, что Майк Тайсон ему завидует.

«Я не знаю, чем обидел Майка Тайсона. Может быть, сказал что-то неприятное про него. Я не общался с ним, но, должно быть, его задело то, что я нахожусь в статусе чемпиона дольше. Видимо, его это расстраивает. Я не знаю», – заявил чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

Фьюри – о тренировках Майка Тайсона с Нганну: «Человек, в честь которого меня назвали, будет противостоять мне. Это грустно»

«Я старый, но драться умею». Отец Фьюри бросил вызов Майку Тайсону

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2 комментария

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emsnv
Ну блин, это перебор уже. Фьюри неприятный шопздц
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as009595@icloud.com
Не слышал ничего плохого от Тайсона Майка про Тайсона Фьюри, так что второй несет бред, а может просто раскручивает бой)
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+1
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