Харитонов – об Александре Емельяненко: «Позор нашего спорта, подлец и сволочь»
Сергей Харитонов назвал сволочью Александра Емельяненко.
«Никогда не пожму руку Александру Емельяненко. Не хочу жать руку этому подлецу, сволочи. Даже не хочу говорить.
Этого человека никто из вас не знает так же хорошо, как я. Много чего я видел, не буду говорить что именно, это когда жил с ним в одной квартире.
Так что это подлец. То, что с ним происходит сегодня, это благодаря его гнилости, характеру. Он – позор нашего спорта», – сказал тяжеловес ММА Сергей Харитонов.
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