Харитонов – об Александре Емельяненко: «Позор нашего спорта, подлец и сволочь»

Сергей Харитонов назвал сволочью Александра Емельяненко.

«Никогда не пожму руку . Не хочу жать руку этому подлецу, сволочи. Даже не хочу говорить.

Этого человека никто из вас не знает так же хорошо, как я. Много чего я видел, не буду говорить что именно, это когда жил с ним в одной квартире.

Так что это подлец. То, что с ним происходит сегодня, это благодаря его гнилости, характеру. Он – позор нашего спорта», – сказал тяжеловес ММА Сергей Харитонов.

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