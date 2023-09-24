Харитонов может перейти в промоушен Хорхе Масвидаля: «Не люблю бои на голых кулаках, но это чисто денежный вопрос»

Теги Сергей Харитонов Хорхе Масвидаль Бокс/MMA/UFC

Сергей Харитонов может подписать контракт с промоушеном Хорхе Масвидаля.

«Ведутся переговоры с промоушеном Хорхе Масвидаля. Там на голых кулаках дерутся, в принципе, нормально. На голых кулаках тоже готов драться.

Кулаки не разбиты, так что еще можем. Как мне формат боя по правилам MMA на голых кулаках? Если честно, не очень. Просто восстановление после боя длится долго. Не из-за того, что кулаки повредишь, а больше из-за сечек.

Но я готов за нормальные адекватные деньги драться на голых кулаках. Это чисто денежный вопрос», – сказал тяжеловес ММА Сергей Харитонов.

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2 комментария

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dreamstep
По последним интервью Харитона, он на любой бой согласен лишь бы хорошо зарплатили. Надо в ванне вазелина с представителем ЛГБТ устроить бой, я так понимаю за деньги это вполне возможно.
+3
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+3
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Andrey Ivanov
Либо по турецкой борьбе,когда палец в ж…у засовывают.
Там Емеля что то рассказывал про тренировки🤣
0
0
0
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