Харитонов может перейти в промоушен Хорхе Масвидаля: «Не люблю бои на голых кулаках, но это чисто денежный вопрос»

Сергей Харитонов может подписать контракт с промоушеном Хорхе Масвидаля.

«Ведутся переговоры с промоушеном . Там на голых кулаках дерутся, в принципе, нормально. На голых кулаках тоже готов драться.

Кулаки не разбиты, так что еще можем. Как мне формат боя по правилам MMA на голых кулаках? Если честно, не очень. Просто восстановление после боя длится долго. Не из-за того, что кулаки повредишь, а больше из-за сечек.

Но я готов за нормальные адекватные деньги драться на голых кулаках. Это чисто денежный вопрос», – сказал тяжеловес ММА Сергей Харитонов.

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