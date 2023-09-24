Поветкин – о тренировках с Харитоновым: «Неплохо боксирует, удар у него сильный»

Александр Поветкин похвалил боксерские навыки Сергея Харитонова.

«Да, неплохо боксирует. Понятно, что его профиль — это смешанные единоборства, но боксирует он хорошо. Мы стояли в парах. Удар у него сильный.

Спарринги с Федором Емельяненко? Я с ним в парах никогда не стоял. Федор стоял с Денисом Лебедевым, а со мной никогда. Он мог быть на сборах в Чехове, но не со мной», – сказал бывший боксер-тяжеловес .

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