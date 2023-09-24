Bellator 299: Эблин нокаутировал брата Леона Эдвардса и защитил титул в среднем весе

Теги MMA Bellator Аарон Пико Джонни Эблин Бокс/MMA/UFC

23 сентября в Дублине (Ирландия) состоялся турнир Bellator 299, в главном событии которого прошел поединок за титул в среднем весе между Джонни Эблином (14-0) и Фабианом Эдвардсом (12-3).

Эблин нокаутировал соперника в третьем раунде и успешно защитил титул.

Другие бои вечера:

  • Аарон Пико (12-4) нокаутировал Педру Карвалью (13-8) в первом раунде;
  • Сара Коллинс (5-0) победила Шинейд Кавана (9-6) раздельным решением судей;
  • Мадс Бурнелл (18-5) победил Даниэля Вайхеля (42-15) единогласным решением судей;
  • Леван Чохели (13-2) нокаутировал Сабаха Хомаси (17-12) в первом раунде.

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