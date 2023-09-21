Иржи Прохазка и Алекс Перейра подерутся за титул в полутяжелом весе UFC на UFC 295

Теги UFC Дана Уайт MMA полутяжелый вес (MMA) Ян Блахович Иржи Прохазка Алекс Перейра UFC 295 Бокс/MMA/UFC

Иржи Прохазка и Алекс Перейра подерутся за титул UFC в полутяжелом весе.

Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт.

Прохазка и Перейра оспорят вакантный титул в соглавном событии UFC 295, который пройдет в ночь на 12 ноября в Нью-Йорке.

Прохазка – бывший чемпион в полутяжелом весе, но из-за травмы плеча Иржи добровольно отказался от титула в конце 2022 года.

Перейра – бывший чемпион в среднем весе, летом 2023-го с победы над Яном Блаховичем успешно поднявшийся в категорию до 93 кг.

Перейра о Прохазке: «Блахович – более сложный соперник. С Иржи получится открытый бой»

Уайт о бое Прохазки и Перейры за титул UFC: «Нам нравится, это возможно»

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tseren031293
На мой взгляд, самый интересный и ожидаемый бой
Нестандартный, волевой финишер против брутального, харизматичного нокаутера !
Оба яркие личности и очень располагают к себе фанов ММА , закатят «мясо» , однозначно
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jenqa123
Мда, жаль Анкалаева. Уж не меньше Перейры заслужил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максон121
Это будет эпическая битва
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Пичугин
Проказка в одну калитку.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий