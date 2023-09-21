Иржи Прохазка и Алекс Перейра подерутся за титул в полутяжелом весе UFC на UFC 295
Иржи Прохазка и Алекс Перейра подерутся за титул UFC в полутяжелом весе.
Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт.
Прохазка и Перейра оспорят вакантный титул в соглавном событии UFC 295, который пройдет в ночь на 12 ноября в Нью-Йорке.
Прохазка – бывший чемпион в полутяжелом весе, но из-за травмы плеча Иржи добровольно отказался от титула в конце 2022 года.
Перейра – бывший чемпион в среднем весе, летом 2023-го с победы над Яном Блаховичем успешно поднявшийся в категорию до 93 кг.
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Оба яркие личности и очень располагают к себе фанов ММА , закатят «мясо» , однозначно