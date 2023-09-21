Иржи Прохазка и Алекс Перейра подерутся за титул в полутяжелом весе UFC на UFC 295

Иржи Прохазка и Алекс Перейра подерутся за титул UFC в полутяжелом весе.

Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт.

и Перейра оспорят вакантный титул в соглавном событии UFC 295, который пройдет в ночь на 12 ноября в Нью-Йорке.

Прохазка – бывший чемпион в полутяжелом весе, но из-за травмы плеча Иржи добровольно отказался от титула в конце 2022 года.

Перейра – бывший чемпион в среднем весе, летом 2023-го с победы над успешно поднявшийся в категорию до 93 кг.

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