Тренер Уайлдера: «Уверен, что в любую эпоху Деонтей стоял бы в одном ряду с Али и Форманом»

Теги Мохаммед Али Александр Усик Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри Малик Скотт бокс Бокс/MMA/UFC

Тренер Уайлдера поставил Деонтея в один ряд с Мохаммедом Али.

«Уверен, что в любую эпоху Деонтей Уайлдер стоял бы в одном ряду с Мохаммедом Али, Джорджем Форманом и другими звездами. Я убежден, что с ним считался бы любой, кто разбирается в боксе.

То же самое можно сказать и про Тайсона Фьюри. Александр Усик, аналогично, входит в число лучших – он сильнее, чем все думают. Энтони Джошуа также очень недооцененный боксер, хоть со мной и не многие согласятся», – заявил Малик Скотт.

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3 комментария

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shahmur
Может лежал бы, рядом)
+4
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+4
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Maxtraxer911
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Фьюри показал что он обычный баскетболист
Трижды (четырежды) падая в нокдаун «баскетболиста»
Фьюри лишь доказал, что он лучше как боксёр, вот и все
+1
0
+1
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Нету Нету
Фьюри показал что он обычный баскетболист
0
0
0
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