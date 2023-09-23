Тренер Уайлдера: «Уверен, что в любую эпоху Деонтей стоял бы в одном ряду с Али и Форманом»

Тренер Уайлдера поставил Деонтея в один ряд с Мохаммедом Али.

«Уверен, что в любую эпоху Деонтей Уайлдер стоял бы в одном ряду с Мохаммедом Али, Джорджем Форманом и другими звездами. Я убежден, что с ним считался бы любой, кто разбирается в боксе.

То же самое можно сказать и про Тайсона Фьюри. Александр Усик, аналогично, входит в число лучших – он сильнее, чем все думают. Энтони Джошуа также очень недооцененный боксер, хоть со мной и не многие согласятся», – заявил Малик Скотт.

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