Фьюри объяснил, зачем принял бой с Нганну: «Очевидно, из-за чертовски больших денег»

Тайсон Фьюри заявил, что подерется с Фрэнсисом Нганну из-за большого гонорара.

«Очевидно, потому что мне чертовски много платят. Я привлеку много людей из ММА и бокса, чтобы посмотреть на это. Нравлюсь я им или нет, угадайте, что они сделают? Все равно посмотрят», – сказал чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

Напомним, что боксерский поединок между и состоится 28 октября в Саудовской Аравии.

Фьюри хочет драться с Джонсом после Нганну: «Эти боксеры – бездельники, а я жажду испытаний»