Фьюри объяснил, зачем принял бой с Нганну: «Очевидно, из-за чертовски больших денег»

Теги Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Фьюри - Нганну Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри заявил, что подерется с Фрэнсисом Нганну из-за большого гонорара.

 «Очевидно, потому что мне чертовски много платят. Я привлеку много людей из ММА и бокса, чтобы посмотреть на это. Нравлюсь я им или нет, угадайте, что они сделают? Все равно посмотрят», – сказал чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

Напомним, что боксерский поединок между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну состоится 28 октября в Саудовской Аравии.

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