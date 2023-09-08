Фьюри объяснил, зачем принял бой с Нганну: «Очевидно, из-за чертовски больших денег»
Тайсон Фьюри заявил, что подерется с Фрэнсисом Нганну из-за большого гонорара.
«Очевидно, потому что мне чертовски много платят. Я привлеку много людей из ММА и бокса, чтобы посмотреть на это. Нравлюсь я им или нет, угадайте, что они сделают? Все равно посмотрят», – сказал чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.
Напомним, что боксерский поединок между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну состоится 28 октября в Саудовской Аравии.
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