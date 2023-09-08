Тайсон Фьюри: «Все называли Нганну идиотом после ухода из UFC, а теперь он заработает $10 млн и стал гением?»

Теги тяжелый вес Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри пристыдил критиков ухода Фрэнсиса Нганну из UFC.

«Все говорили, что он был идиотом, уйдя из UFC, а теперь он вдруг стал гением, не так ли? Парень заработает $10 млн.

Да ладно! Вам должно быть стыдно! Фрэнсис заберет этот мешок денег. Богач!» – сказал чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри, который подерется с Фрэнсисом Нганну 28 октября в Саудовской Аравии.

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8 комментариев

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as009595@icloud.com
Ответ z3yjyzh29x
Отличные деньги, при условии продолжении в октагоне, где можно собрать такую же сумму
Так у него есть контракт с PFL, который развивается и расширяется, так что Нганну оказался далеко не дураком
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+3
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AVKU
Зря Дана упёрся. Один выставочный бой по боксу ещё никому не повредил.
+2
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+2
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z3yjyzh29x
Отличные деньги, при условии продолжении в октагоне, где можно собрать такую же сумму
0
0
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Томас Круз Мапотер
Всего десять миллионов?
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RS97
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Может Фьюри и гений бокса, но с удовольствием бы глянул, как его уронят в нокаут, примерно как Поветкин уронил Уайта.
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as009595@icloud.com
Ответ Олег Акимов
Заработает 10 млн и паркенсон
Какой Паркинсон? За один по сути выставочный бой
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z3yjyzh29x
Ответ RS97
Может Фьюри и гений бокса, но с удовольствием бы глянул, как его уронят в нокаут, примерно как Поветкин уронил Уайта.
До сих пор перед глазами этот точнейший апперкот и падающий после этого кинг конг))
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