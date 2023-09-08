Тайсон Фьюри: «Все называли Нганну идиотом после ухода из UFC, а теперь он заработает $10 млн и стал гением?»

Тайсон Фьюри пристыдил критиков ухода Фрэнсиса Нганну из UFC.

«Все говорили, что он был идиотом, уйдя из UFC, а теперь он вдруг стал гением, не так ли? Парень заработает $10 млн.

Да ладно! Вам должно быть стыдно! Фрэнсис заберет этот мешок денег. Богач!» – сказал чемпион мира по боксу , который подерется с 28 октября в Саудовской Аравии.

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