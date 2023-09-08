Тайсон Фьюри: «Все называли Нганну идиотом после ухода из UFC, а теперь он заработает $10 млн и стал гением?»
Тайсон Фьюри пристыдил критиков ухода Фрэнсиса Нганну из UFC.
«Все говорили, что он был идиотом, уйдя из UFC, а теперь он вдруг стал гением, не так ли? Парень заработает $10 млн.
Да ладно! Вам должно быть стыдно! Фрэнсис заберет этот мешок денег. Богач!» – сказал чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри, который подерется с Фрэнсисом Нганну 28 октября в Саудовской Аравии.
Фьюри объяснил, зачем принял бой с Нганну: «Очевидно, из-за чертовски больших денег»
Фьюри хочет драться с Джонсом после Нганну: «Эти боксеры – бездельники, а я жажду испытаний»
8 комментариев