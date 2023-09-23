Каннонир и Долидзе подерутся на UFC Fight Night 2 декабря (ESPN)
Роман Долидзе подерется с Джаредом Каннониром .
Об этом сообщает источник ESPN, близкий к руководству UFC.
Бойцы устно согласились на претендентский бой. Место проведения мероприятия пока не определено, но ожидается, что хедлайнером турнира станет другой поединок.
Каннонир в последнем бою победил единогласным решением судей Марвина Веттори.
Долидзе в марте проиграл Веттори единогласным решением судей.
Джаред Каннонир: «Хочу титульный или претендентский бой»
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