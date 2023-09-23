Каннонир и Долидзе подерутся на UFC Fight Night 2 декабря (ESPN)

Теги UFC MMA Роман Долидзе Джаред Каннонир UFC Fight Night Бокс/MMA/UFC

Роман Долидзе подерется с Джаредом Каннониром .

Об этом сообщает источник ESPN, близкий к руководству UFC.

Бойцы устно согласились на претендентский бой. Место проведения мероприятия пока не определено, но ожидается, что хедлайнером турнира станет другой поединок.

Каннонир в последнем бою победил единогласным решением судей Марвина Веттори.

Долидзе в марте проиграл Веттори единогласным решением судей.

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3 комментария

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il buono
Бой огонь. Джаред должен затащить
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Yavich
Претендентским этот бой может быть только для Каннонира.
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Андрей Макаров
Непонятно за какие заслуги грузину такой подарок, Нафига это Канониру вообще непонятно
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