Хамзат Чимаев может провести бой против Джареда Каннонира
Брендан Аллен считает, что Хамзат Чимаев подерется с Джаредом Каннониром.
«Каннонира ждет претендентский бой. Али Абдель-Азиз сказал, что ему не стоит бросать вызов, потому что соперник уже назначен.
Подерется ли Каннонир с Хамзатом Чимаевым? Я воспользуюсь пятой поправкой и не буду отвечать», – сказал средневес UFC Брендан Аллен.
В последний раз Чимаев дрался в сентябре-2022, когда победил Кевина Холланда удушающим приемом в первом раунде.
Каннонир идет на серии из двух побед.
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