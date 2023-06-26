Хамзат Чимаев может провести бой против Джареда Каннонира

Брендан Аллен считает, что Хамзат Чимаев подерется с Джаредом Каннониром.

« ждет претендентский бой. Али Абдель-Азиз сказал, что ему не стоит бросать вызов, потому что соперник уже назначен.

Подерется ли Каннонир с ? Я воспользуюсь пятой поправкой и не буду отвечать», – сказал средневес UFC Брендан Аллен.

В последний раз Чимаев дрался в сентябре-2022, когда победил удушающим приемом в первом раунде.

Каннонир идет на серии из двух побед.

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