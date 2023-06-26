Хамзат Чимаев может провести бой против Джареда Каннонира

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Джаред Каннонир Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Брендан Аллен считает, что Хамзат Чимаев подерется с Джаредом Каннониром.

«Каннонира ждет претендентский бой. Али Абдель-Азиз сказал, что ему не стоит бросать вызов, потому что соперник уже назначен.

Подерется ли Каннонир с Хамзатом Чимаевым? Я воспользуюсь пятой поправкой и не буду отвечать», – сказал средневес UFC Брендан Аллен.

В последний раз Чимаев дрался в сентябре-2022, когда победил Кевина Холланда удушающим приемом в первом раунде.

Каннонир идет на серии из двух побед.

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4 комментария

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artem klishin
5-ая поправка))) кто-то недавно смотрел фильм о преступниках
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кракен ночной лиги
По-моему, было бы круто. Джаред серьёзная проверка, если пройдёт, ок, можно думать о каких перспективах в среднем. Если нет, то, видимо, максимум Чимаева это место в топ-5.
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За_909!
даже при таком фантастическом варианте простой у Хамзата будет длиться ещё минимум 6 месяцев...
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