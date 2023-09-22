Рахмонов бросил вызов Гастелуму: «Готов подраться на UFC 295?»

Шавкат Рахмонов предложил Келвину Гастелуму провести поединок.

«Как обстоят дела с диетой, Келвин? Готов подраться на UFC 295?» – написал в соцсетях полусредневес UFC .

В последний раз Рахмонов (17-0) выходил в октагон в марте, когда победил удушающим приемом.

(18-8) в апреле выиграл у Криса Кертиса судейским решением.

Рахмонов вызвал Майкла Пейджа: «Хочешь кого-то с 5-го по 10-е место в рейтинге? Как насчет №6?»

Шавкат Рахмонов: «17:0, 100% досрочных побед. Дайте мне титульный бой в Абу-Даби»