Рахмонов бросил вызов Гастелуму: «Готов подраться на UFC 295?»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Келвин Гастелум Шавкат Рахмонов UFC 295 Бокс/MMA/UFC

Шавкат Рахмонов предложил Келвину Гастелуму провести поединок.

«Как обстоят дела с диетой, Келвин? Готов подраться на UFC 295?» – написал в соцсетях полусредневес UFC Шавкат Рахмонов.

В последний раз Рахмонов (17-0) выходил в октагон в марте, когда победил Джеффа Нила удушающим приемом.

Гастелум (18-8) в апреле выиграл у Криса Кертиса судейским решением.

Рахмонов вызвал Майкла Пейджа: «Хочешь кого-то с 5-го по 10-е место в рейтинге? Как насчет №6?»

Шавкат Рахмонов: «17:0, 100% досрочных побед. Дайте мне титульный бой в Абу-Даби»

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