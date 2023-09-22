Рахмонов бросил вызов Гастелуму: «Готов подраться на UFC 295?»
Шавкат Рахмонов предложил Келвину Гастелуму провести поединок.
«Как обстоят дела с диетой, Келвин? Готов подраться на UFC 295?» – написал в соцсетях полусредневес UFC Шавкат Рахмонов.
В последний раз Рахмонов (17-0) выходил в октагон в марте, когда победил Джеффа Нила удушающим приемом.
Гастелум (18-8) в апреле выиграл у Криса Кертиса судейским решением.
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Шавкат Рахмонов: «17:0, 100% досрочных побед. Дайте мне титульный бой в Абу-Даби»
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