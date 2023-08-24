Рахмонов вызвал Майкла Пейджа: «Хочешь кого-то с 5-го о 10-е место в рейтинге? Как насчет №6?»

Шавкат Рахмонов предложил Майклу Пэйджу помощь с дебютом в UFC.

«Хочешь кого-то с 5-го о 10-е место в рейтинге? Как насчет №6?, ?» – написал в соцсетях полусредневес UFC Шавкат Рахмонов.

Пейдж – бывший боец с рекордом 21-2. После ухода из промоушена англичанин заявил, что согласится на переход в UFC, если ему дадут бойца из топа полусреднего дивизиона.

Рахмонов – шестой номер полусреднего дивизиона UFC, выигравший все 17 боев в карьере досрочно.

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