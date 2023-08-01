В UFC рассматривают вариант переноса боя Рахмонов – Гастелум

В UFC рассматривают варианты переноса боя Шавката Рахмонова и Келвина Гастелума.

Бойцы должны были встретится на UFC Fight Night в Лас-Вегасе в сентябре, но из-за травмы американца бой был отменен.

Лига планируют перенести поединок на турнир UFC 294 21 октября в Абу-Даби, но неясно, будет ли Гастелум готов в ближайшее время.

Асу Алмабаев. Дрался в ночных клубах, работал на базаре, снимался в реалити-шоу, а через 10 дней дебютирует в UFC

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