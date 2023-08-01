Рахмонов – Гастелуму: «Ты забыл сказать, что у тебя проблемы с диетой»

Теги UFC MMA Келвин Гастелум Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Шавкат Рахмонов обратился к Келвину Гастелуму после отмены их поединка в UFC.

«Ты забыл упомянуть, что у тебя также проблемы с диетой», — написал Рахмонов в твиттере.

Ранее Гастелум рассказал об отмене боя с Шавкатом на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе из-за травмы.

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