Рахмонов – Гастелуму: «Ты забыл сказать, что у тебя проблемы с диетой»

Шавкат Рахмонов обратился к Келвину Гастелуму после отмены их поединка в UFC.

«Ты забыл упомянуть, что у тебя также проблемы с диетой», — написал Рахмонов в твиттере.

Ранее Гастелум рассказал об отмене боя с Шавкатом на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе из-за травмы.

Асу Алмабаев. Дрался в ночных клубах, работал на базаре, снимался в реалити-шоу, а через 10 дней дебютирует в UFC

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