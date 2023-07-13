Келвин Гастелум сравнил Рахмонова с Адесаньей : «Когда я дрался с Исраэлем, он был еще одним многообещающим бойцом»

Теги UFC MMA Келвин Гастелум Исраэль Адесанья Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Келвин Гастелум признался, что видит сходство между Шавкатом Рахмоновым и действующим чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей.

«На самом деле я сравниваю Рахморнова с Адесаньей. Когда я дрался с Исраэлем, он был еще одним многообещающим бойцом. Он тогда был не побежденной восходящей звездой. Так что сейчас я нахожусь в похожей ситуации.

Я дерусь с Рахмоновым, он перспективный боец, который не знает горечи поражения. Это будет забавный бой. Отличный вызов для меня», – сказал Гастелум.

Напомним, Адесанья победил Гастелума единогласным решением судей в 2019 году в поединке за временный чемпионский титул UFC в среднем весе

Келвин и Шавкат подерутся 16-го сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Белал Мухаммад о бое Рахмонов – Гастелум: «Сомневаюсь, что у Шавката получится финишировать»

Хоакин Бакли оскорбил Шавката Рахмонова и Кевина Гастелума

Доусон о победе над Исмагуловым: «Он намного лучше 12го места в рейтинге»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий