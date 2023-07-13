Келвин Гастелум сравнил Рахмонова с Адесаньей : «Когда я дрался с Исраэлем, он был еще одним многообещающим бойцом»

Келвин Гастелум признался, что видит сходство между Шавкатом Рахмоновым и действующим чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей.

«На самом деле я сравниваю Рахморнова с Адесаньей. Когда я дрался с Исраэлем, он был еще одним многообещающим бойцом. Он тогда был не побежденной восходящей звездой. Так что сейчас я нахожусь в похожей ситуации.

Я дерусь с Рахмоновым, он перспективный боец, который не знает горечи поражения. Это будет забавный бой. Отличный вызов для меня», – сказал Гастелум.

Напомним, Адесанья победил Гастелума единогласным решением судей в 2019 году в поединке за временный чемпионский титул UFC в среднем весе

Келвин и Шавкат подерутся 16-го сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

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