Фредди Роуч: «Нынешняя версия Канело не справится с Чарло. Ставлю на досрочную победу Джермелла»

Фредди Роуч считает, что Джермелл Чарло нокаутирует Сауля Альвареса.

«У Канело была прекрасная карьера. И хоть я считаю, что победил в двух поединках из трех, я все равно был впечатлен его выступлением. Если бы Чарло дрался с той версией Канело, то у него не было бы шансов.

Но нынешняя версия мексиканца не справится с Чарло. Сможет ли Канело держаться подальше от его левого хука? Думаю, что нет. Поэтому я ставлю на досрочную победу », – сказал легендарный тренер .

Поединок между и Чарло состоится 30 сентября в Лас-Вегасе, штат Невада.

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Джермелл Чарло: «Думаю, что смогу нокаутировать Канело. Я умею наносить невидимые удары»