Фредди Роуч: «Нынешняя версия Канело не справится с Чарло. Ставлю на досрочную победу Джермелла»

Теги Фредди Роуч Сауль Альварес бокс Джермелл Чарло Бокс/MMA/UFC

Фредди Роуч считает, что Джермелл Чарло нокаутирует Сауля Альвареса.

«У Канело была прекрасная карьера. И хоть я считаю, что Геннадий Головкин победил в двух поединках из трех, я все равно был впечатлен его выступлением. Если бы Чарло дрался с той версией Канело, то у него не было бы шансов.

Но нынешняя версия мексиканца не справится с Чарло. Сможет ли Канело держаться подальше от его левого хука? Думаю, что нет. Поэтому я ставлю на досрочную победу Джермелла», – сказал легендарный тренер Фредди Роуч.

Поединок между Альваресом и Чарло состоится 30 сентября в Лас-Вегасе, штат Невада.

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1 комментарий

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Мага осторожный
Да, Гиннадий стойко блокировал все удары Канело своим лицом
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