Джермелл Чарло: «После боя Канело сообщит вам, что я один из самых опасных бойцов, с которыми он бился»

Джермелл Чарло рассказал, как относится к людям, не верящим в его победу.

«Я понимаю, что у Канело есть определенное влияние. Знаю, что он тоже умеет двигаться и смешивать удары. Но я не слишком беспокоюсь о том, что он будет делать.

Мне нравится, когда у меня появляются ненавистники и скептики. Есть люди, которые еще не знакомы со мной. Они не были со мной в ринге. Так что, надеюсь, после боя Канело сообщит вам, что я один из самых опасных бойцов, с которыми он бился», – заявил чемпион мира по боксу в среднем весе Джермелл Чарло.

Канело: «Проведу в боксе еще четыре года. Максимум пять»

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