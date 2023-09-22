Андрей Корешков: «Хабиб сильнее Махачева. Но это два абсолютно разных бойца»

Теги MMA Андрей Корешков Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Андрей Корешков считает, что Хабиб Нурмагомедов сильнее Ислама Махачева.

«Это два абсолютно разных бойца. Мы никогда не узнаем, какой был бы бой между ними. Наверное, они никогда бы не подрались в реальности. Они оба опасны друг для друга.

Даже если мы уберем момент, что они друг друга наизусть знают, они вместе росли и тренировались, мне кажется, что Хабиб посильнее», – сказал экс-чемпион Bellator Андрей Корешков.

Махачев выложил фото с Хабибом: «Разбор полетов»

Махачев – о возвращении Хабиба: «Может, возобновит тренерскую деятельность»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий