Андрей Корешков: «Хабиб сильнее Махачева. Но это два абсолютно разных бойца»
Андрей Корешков считает, что Хабиб Нурмагомедов сильнее Ислама Махачева.
«Это два абсолютно разных бойца. Мы никогда не узнаем, какой был бы бой между ними. Наверное, они никогда бы не подрались в реальности. Они оба опасны друг для друга.
Даже если мы уберем момент, что они друг друга наизусть знают, они вместе росли и тренировались, мне кажется, что Хабиб посильнее», – сказал экс-чемпион Bellator Андрей Корешков.
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