Махачев рассказал, как мама реагирует на бои: «Все уже, ты стал чемпионом, может быть, хватит? Вот Хабиб маму послушался, ты когда маму послушаешься?»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев рассказал, как его мама реагирует на поединки.

«Она не смотрит мои бои. Да не только мои, она вообще их не смотрит. Не может смотреть, когда люди бьют друг друга.

Когда я вернулся домой после боя с Алексом Волкановски, она постоянно мне говорила: «Все уже, ты стал чемпионом, может быть, хватит? Вот Хабиб маму послушался, ты когда маму послушаешься?»

Я говорю ей, что осталось немного. Хабиб же защищал титул, а мне нужно защиты провести. Тяжелая тема для мамы. А отец, наоборот, смотрит все мои бои», – сказал Махачев.

«У нас нет доказательств, но точно знаем: он что-то использовал». Кто обвиняет Махачева и что говорят официальные лица

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4 комментария

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Danilajan
У хейтеров закончились бойцы спасители.Теперь одна надежда на маму Махачева.Запустите тег #ИсламСлушайМаму
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sanek maloi
Матушку надо слушать! Всем всё доказал) уходи 1 номер р4р)))
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gosha7202@mail.ru
Всегда нужно уметь вовремя уйти, тут мама права
Иначе фляга будет свистеть как у Кукуя к концу карьеры и будет в голове только одно чемпионское дер**о
+8
-1
+7
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уличный иуда
Пошло поехало
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-1
-1
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