Махачев рассказал, как мама реагирует на бои: «Все уже, ты стал чемпионом, может быть, хватит? Вот Хабиб маму послушался, ты когда маму послушаешься?»

Чемпион UFC в легком весе рассказал, как его мама реагирует на поединки.

«Она не смотрит мои бои. Да не только мои, она вообще их не смотрит. Не может смотреть, когда люди бьют друг друга.

Когда я вернулся домой после боя с , она постоянно мне говорила: «Все уже, ты стал чемпионом, может быть, хватит? Вот Хабиб маму послушался, ты когда маму послушаешься?»

Я говорю ей, что осталось немного. Хабиб же защищал титул, а мне нужно защиты провести. Тяжелая тема для мамы. А отец, наоборот, смотрит все мои бои», – сказал Махачев.

«У нас нет доказательств, но точно знаем: он что-то использовал». Кто обвиняет Махачева и что говорят официальные лица