Махачев выложил фото с Хабибом: «Разбор полетов»

Теги UFC легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев опубликовал очередной пост в соцсетях. Махачев рассказал подписчикам о встрече с Хабибом Нурмагомедовым, который не поехал с Исламом в Австралию на бой против Алекса Волкановски.

Напомним, 12 февраля Махачев успешно защитил титул UFC, победив Волкановски единогласным решением судей.

«Разбор полетов», – подписал фото Махачев.

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16 комментариев

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mikhuil
Слева легковес?
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sportsgamno
спортсру накинул гавнеца, местные калоеды накинулись тут же
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DenizKios
Хабиб поможет подготовится к реваншу.
Если будет в углу, будет другая песня.
+1
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Katin Dag
Ответ Рейтинг
Хабиб уже килограмм 100 весит?
Какая разница,пусть 200 весит-его личное дело,чувак на пенсии
+2
0
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Всем мир
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Чтоб ты не возбудился)
Урыл
+2
-2
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Мадина Уйгурова
Ответ Ебздрогыч
Почему не в ванной?
вы бы явно хотели оказаться в ванной между ними
+3
-2
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Vladlen Mironov
Ответ Рейтинг
Хабиб уже килограмм 100 весит?
Да, как Волкановски
+7
-2
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sanek maloi
Разбор полетов на реванш в Абу Даби, там Волку ловить в бою будет нечего, кроме большого гонорара.
+1
-4
-3
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The Don Killuminati
Ответ Ебздрогыч
Почему не в ванной?
Это вопрос, который ты задал своим дружкам на выходных?
+19
-4
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pulyalke
интересно пояс юфс на хабибе можно застегнуть?)) п.с. его в углу конечно сильно не хватало - когда такая рама за спиной даже волк не страшен))
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Los Galácticos
Ответ artem klishin
два #1 Pound for Pound на одной фотографии!
Что-то я не вижу на этом фото Волкановски, ты видимо плохо следишь за новостями.
+4
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artem klishin
два #1 Pound for Pound на одной фотографии!
+9
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Ryan T.
Вот это ряха!
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Рейтинг
Хабиб уже килограмм 100 весит?
+5
-4
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ Ебздрогыч
Почему не в ванной?
Чтоб ты не возбудился)
+61
-10
+51
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Ебздрогыч
Почему не в ванной?
+39
-28
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