Махачев выложил фото с Хабибом: «Разбор полетов»

Чемпион UFC в легком весе опубликовал очередной пост в соцсетях. Махачев рассказал подписчикам о встрече с , который не поехал с Исламом в Австралию на бой против .

Напомним, 12 февраля Махачев успешно защитил титул UFC, победив Волкановски единогласным решением судей.

«Разбор полетов», – подписал фото Махачев.

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