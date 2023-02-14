Махачев выложил фото с Хабибом: «Разбор полетов»
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев опубликовал очередной пост в соцсетях. Махачев рассказал подписчикам о встрече с Хабибом Нурмагомедовым, который не поехал с Исламом в Австралию на бой против Алекса Волкановски.
Напомним, 12 февраля Махачев успешно защитил титул UFC, победив Волкановски единогласным решением судей.
«Разбор полетов», – подписал фото Махачев.
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Если будет в углу, будет другая песня.