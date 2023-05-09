Ковингтон – о планах Махачева на полусредний вес: «Его папочка Хабиб не переходил сюда, потому что здесь есть король Колби»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Колби Ковингтон Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Колби Ковингтон не советует Исламу Махачеву переходить в полусредний вес.

«Он левша, как и я, поэтому он не очень хорошо дерется с левшами. И посмотрите, какие проблемы у него были с этим коротышкой из Австралии Волкановски.

Типа ты так дерешься с полулегковесом, а теперь хочешь в 77 кг? Он знает, что произойдет, это же знал и его папочка Хабиб, который не перешел в полусредний вес, ведь здесь был король Колби», – сказал Ковингтон.

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12 комментариев

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GaasJT
Такое трепло Колби.
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AVKU
Хоть раз примерил бы корону, что ли. Пока король разговорного жанра.
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jonnysilverhand01
Папочка ? Очередная говорящая голова, которая очень часто берегов не видит
+8
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Алексей Александрович
Колби ещё не устал вытирать ноги об эту шерсть трусливую😂
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Бислан Казахов
звездобол
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Волька-ибн-Алёша
Борода не делает философом.
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уличный иуда
Колби"Палец" Ковингтон)
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Nick Crosier
Хабиб не мог побороть тирамису.
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Виктор Войнов
А король то , голый
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Isa Babaev
У Хабиба 29-0 и статус одного из лучших бойцов своего поколения
А что у Колби ?
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Волька-ибн-Алёша
Ответ Саламбек Алаев
Хабиб бы из тебя шланга сделал бы с учетом твоих рук подушек )))) а вот с пиковым Скучманом навряд ли справился бы
У хорошего человека гнев проходит быстро
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