Ковингтон – о планах Махачева на полусредний вес: «Его папочка Хабиб не переходил сюда, потому что здесь есть король Колби»

Колби Ковингтон не советует Исламу Махачеву переходить в полусредний вес.

«Он левша, как и я, поэтому он не очень хорошо дерется с левшами. И посмотрите, какие проблемы у него были с этим коротышкой из Австралии Волкановски.

Типа ты так дерешься с полулегковесом, а теперь хочешь в 77 кг? Он знает, что произойдет, это же знал и его папочка , который не перешел в полусредний вес, ведь здесь был король Колби», – сказал .

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