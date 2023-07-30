Перейра – о судействе в бою с Блаховичем: «Был уверен, что победил. Все были бы недовольны, если бы решение отдали Яну»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Ян Блахович Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Алекс Перейра заявил, что согласен с судейским решением в бою против Яна Блаховича.

«Я был уверен, что выиграл. Да, первый раунд он забрал, хотя я хорошо поймал его на «гильотину», но не хотел прыгать на землю, чтобы не потерять позицию.

В итоге ему удалось повалить меня и контролировать до конца раунда. Но я сохранял спокойствие, заставлял его работать.

Мы видели, как он устал, и затем я уже перехватил инициативу, во втором раунде начал пробивать тяжелые удары.

Третий раунд прошел так же. Я хорошо попадал. Да, он провел тэйкдаун в конце, но не нанес никакого урона. Все были бы недовольны, если бы победу отдали ему», – сказал тяжеловес UFC Алекс Перейра.

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6 комментариев

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Artur Smith
По твоему лицу в момент оглашения результата было видно, как сильно ты "был уверен"
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Sobachkin
Бой был слабый. Ни нормальной игры на земле, ни нормальной ударки
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Kanan Jarrus
посредственный поляк с посредственной борьбой унизил второго кикера чемпиона. пора этим шутам - иззи, перейре - завершать карьеру пока есть возможность, ибо чимаев унизит еще хлеще. это не кик, это мма

пс очень обидно за анкалаева
ппс стрингоньяненко, ты где? здесь 40 летний поляк унижает лучших ударников мма в мире, а не отлетает от средневесов и джебов
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Rocco777
Ответ Sobachkin
Бой был слабый. Ни нормальной игры на земле, ни нормальной ударки
а с Анкалаевым ничью дали
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Саламбек Алаев
Ответ Rocco777
а с Анкалаевым ничью дали
А должны были Маге отдать победу . Я вообще не понимаю почему юфс форсят так Блаховича . Скучный , примитивный да и хайпа с популярностью вроде нет . Анкалаев , Хилл, Прохазка . Там есть кому и с кем драться
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Аморалинни
Ответ Kanan Jarrus
посредственный поляк с посредственной борьбой унизил второго кикера чемпиона. пора этим шутам - иззи, перейре - завершать карьеру пока есть возможность, ибо чимаев унизит еще хлеще. это не кик, это мма пс очень обидно за анкалаева ппс стрингоньяненко, ты где? здесь 40 летний поляк унижает лучших ударников мма в мире, а не отлетает от средневесов и джебов
Чем он унизил его?))) Заодеялил?))
Самое забавное, что попыток приемов там одинаково, что первый гильотину делал, что второй)))
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