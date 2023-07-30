Перейра – о судействе в бою с Блаховичем: «Был уверен, что победил. Все были бы недовольны, если бы решение отдали Яну»

Алекс Перейра заявил, что согласен с судейским решением в бою против Яна Блаховича.

«Я был уверен, что выиграл. Да, первый раунд он забрал, хотя я хорошо поймал его на «гильотину», но не хотел прыгать на землю, чтобы не потерять позицию.

В итоге ему удалось повалить меня и контролировать до конца раунда. Но я сохранял спокойствие, заставлял его работать.

Мы видели, как он устал, и затем я уже перехватил инициативу, во втором раунде начал пробивать тяжелые удары.

Третий раунд прошел так же. Я хорошо попадал. Да, он провел тэйкдаун в конце, но не нанес никакого урона. Все были бы недовольны, если бы победу отдали ему», – сказал тяжеловес UFC Алекс Перейра.

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