Перейра – о судействе в бою с Блаховичем: «Был уверен, что победил. Все были бы недовольны, если бы решение отдали Яну»
Алекс Перейра заявил, что согласен с судейским решением в бою против Яна Блаховича.
«Я был уверен, что выиграл. Да, первый раунд он забрал, хотя я хорошо поймал его на «гильотину», но не хотел прыгать на землю, чтобы не потерять позицию.
В итоге ему удалось повалить меня и контролировать до конца раунда. Но я сохранял спокойствие, заставлял его работать.
Мы видели, как он устал, и затем я уже перехватил инициативу, во втором раунде начал пробивать тяжелые удары.
Третий раунд прошел так же. Я хорошо попадал. Да, он провел тэйкдаун в конце, но не нанес никакого урона. Все были бы недовольны, если бы победу отдали ему», – сказал тяжеловес UFC Алекс Перейра.
Блахович – о поражении от Перейры: «Меня ограбила кучка воров»
Перейра намекнул на трилогию с Адесаньей: «Хочу взять пояс в 93 кг и вернуться к незаконченному делу»
пс очень обидно за анкалаева
ппс стрингоньяненко, ты где? здесь 40 летний поляк унижает лучших ударников мма в мире, а не отлетает от средневесов и джебов
Самое забавное, что попыток приемов там одинаково, что первый гильотину делал, что второй)))