Бетербиев – о дисциплине в тренировочном лагере: «Ни разу за карьеру у меня не было срывов»
Артур Бетербиев заявил, что не нарушает дисциплину в тренировочном лагере.
«Основная подготовка к бою начинается за восемь недель. Об этом я часто говорю в интервью.
Бывают ли у меня срывы в дисциплине? Я, конечно, живой человек, но за всю профессиональную карьеру такого ни разу не было.
Все эти восемь недель я стараюсь вовремя ложиться спать, правильно питаться, достаточно отдыхать и восстанавливаться.
В ходе подготовки, конечно, существуют корректировки плана, и это нормально, но целенаправленно срывать дисциплину – это не про меня», – сказал чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев.
Поединок между Бетербиевым и Смитом состоится 13 января
Менеджер Бивола: «Наша цель – бой с Бетербиевым. Поединок в приоритете лично для Дмитрия»
Комментарии