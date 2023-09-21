Бетербиев – о дисциплине в тренировочном лагере: «Ни разу за карьеру у меня не было срывов»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев бокс Бокс/MMA/UFC

Артур Бетербиев заявил, что не нарушает дисциплину в тренировочном лагере.

«Основная подготовка к бою начинается за восемь недель. Об этом я часто говорю в интервью.

Бывают ли у меня срывы в дисциплине? Я, конечно, живой человек, но за всю профессиональную карьеру такого ни разу не было.

Все эти восемь недель я стараюсь вовремя ложиться спать, правильно питаться, достаточно отдыхать и восстанавливаться.

В ходе подготовки, конечно, существуют корректировки плана, и это нормально, но целенаправленно срывать дисциплину – это не про меня», – сказал чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев.

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