Бетербиев рассказал, о чем мечтает в боксе: «Выиграть все, перейти в другие веса»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев бокс Бокс/MMA/UFC

Артур Бетербиев заявил, что мечтает о смене весовой категории.

«Когда я в профессионалы перешел, то стал относится к боксу, как к профессии. А до этого я горел желанием просто выиграть каждый матч.

Мечты? Выиграть все, что возможно. Имена меня не завлекают, больше – титулы. Если бы перейти в другие веса… Помечтать же можно.

Очень надеюсь, что не буду тренером. Я и так очень долго в боксе. Но я не отрекаюсь ни от чего. Посмотрим, как жизнь сложится», – сказал чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев.

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