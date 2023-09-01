Бетербиев в честь Дня знаний выложил детское фото в свитере с «Черепашками-ниндзя»: «Я бы сказал маленькому Артуру учиться усерднее»

Артур Бетербиев поздравил школьников и студентов с началом учебного года.

«Сегодня у многих начинается новый учебный год. Кто-то только начинает этот длинный путь, а кто-то будет готовиться к выпуску из школы или института.

Мне очень нравилось ходить в школу. На тренировки ходить нравилось, конечно, больше, но сейчас, я бы сказал маленькому Артуру, что надо усерднее учиться.

Среди любимых предметов у меня были, конечно, физкультура, а ещё история и литература. Мог пересказывать длинные тексты, ни разу не посмотрев в книгу.

А вот с учителями, мы иногда не понимали друг друга. Я объяснял им, что был на тренировке, а они мне: «Садись, два».

Всем лёгкой учебы и хороших оценок в этом году», – написал в соцсетях чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев.

Артур Бетербиев: «Хочу стать абсолютным чемпионом, а потом сменить категорию»