Бетербиев в честь Дня знаний выложил детское фото в свитере с «Черепашками-ниндзя»: «Я бы сказал маленькому Артуру учиться усерднее»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев бокс Бокс/MMA/UFC

Артур Бетербиев поздравил школьников и студентов с началом учебного года.

«Сегодня у многих начинается новый учебный год. Кто-то только начинает этот длинный путь, а кто-то будет готовиться к выпуску из школы или института.

Мне очень нравилось ходить в школу. На тренировки ходить нравилось, конечно, больше, но сейчас, я бы сказал маленькому Артуру, что надо усерднее учиться.

Среди любимых предметов у меня были, конечно, физкультура, а ещё история и литература. Мог пересказывать длинные тексты, ни разу не посмотрев в книгу.

А вот с учителями, мы иногда не понимали друг друга. Я объяснял им, что был на тренировке, а они мне: «Садись, два».

Всем лёгкой учебы и хороших оценок в этом году», – написал в соцсетях чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев.

Артур Бетербиев: «Хочу стать абсолютным чемпионом, а потом сменить категорию»

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6 комментариев

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Asl Ali
Ответ Cherna
Мне тоже учителя пророчили незавидное будущее. В итоге живу лучше чем все отличники моего класса. Ха-ха). Тоже любил физкультуру, историю и литературу. В отличии от Артура память была и есть плохая. Но все стихотворения рассказывал на 4 и 5. По итогу 9 классов в аттестат по оценкам выходила 4ка. Учительница долго решала как быть. Ведь я троечник. В итоге сказала что "я тебе ставлю 4, но знай и запомни что тебе 3ка". Я обмыслив сказал , что "Вы можете поставить мне и 3ку, я не расстроюсь". Жизнь сложилась лучше чем и у училки)). Ее после очередной аттестации , попёрли. Работала оператором на почте в дальнейшем. Суть рассказа в том что не судите по способностям считать палочки и запоминать буквы. У человека множество и других , НУЖНЫХ для успеха и достойной жизни качеств.
тебе легче стало )?
+6
0
+6
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ну учился бы усерднее и работал сейчас за 50, максимум 150 тысяч в месяц. Рублей. А так пожил интересную жизнь и заработал намного больше денег.
+3
0
+3
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Валерий Бутов
Садись- 5.
+2
-1
+1
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Cherna
Ответ Asl Ali
тебе легче стало )?
Да , я в восторге !)
+1
-1
0
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