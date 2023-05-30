Митчелл – Евлоеву: «Мовсар, хочешь драться? Давай 5-го августа, сейчас у меня рыбалка»
Брайс Митчелл предложил Мовсару Евлоеву новую дату боя.
«Мовсар, я слышал, что ты все еще хочешь со мной подраться. Да, я в форме. Это хорошо, потому что я и сам ищу соперника. Как насчет 5-го августа в Нэшвилле? А сейчас у меня есть дела поважнее. Рыбалка», – заявил 11-й номер рейтинга полулегкого веса UFC Брайс Митчелл.
Напомним, что изначально бой Митчелла против Евлоева был назначен на 7 мая, но американец снялся из-за травмы.
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