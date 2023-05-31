Евлоев ответил Митчеллу: «После того как надеру тебе задницу, приглашу тебя на рыбный ужин»

Теги полулегкий вес UFC Мовсар Евлоев Брайс Митчелл Бокс/MMA/UFC

Мовсар Евлоев ответил Брайсу Митчеллу по поводу их возможного боя.

«После того как я надеру тебе задницу, я приглашу тебя на хороший рыбный ужин, чтобы тебе не пришлось есть эту грязную зараженную рыбу из болота, которое ты называешь своим задним двором. Давайте сделаем это на UFC 292 в Бостоне!» – написал полулегковес Мовсар Евлоев.

Митчелл – Евлоеву: «Мовсар, хочешь драться? Давай 5-го августа, сейчас у меня рыбалка»

Соперник Евлоева пообещал каждый день выпускать новую песню: «Я христианский рэпер»

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