Евлоев ответил Митчеллу: «После того как надеру тебе задницу, приглашу тебя на рыбный ужин»
Мовсар Евлоев ответил Брайсу Митчеллу по поводу их возможного боя.
«После того как я надеру тебе задницу, я приглашу тебя на хороший рыбный ужин, чтобы тебе не пришлось есть эту грязную зараженную рыбу из болота, которое ты называешь своим задним двором. Давайте сделаем это на UFC 292 в Бостоне!» – написал полулегковес Мовсар Евлоев.
Митчелл – Евлоеву: «Мовсар, хочешь драться? Давай 5-го августа, сейчас у меня рыбалка»
Соперник Евлоева пообещал каждый день выпускать новую песню: «Я христианский рэпер»
Комментарии