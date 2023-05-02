Соперник Евлоева пообещал каждый день выпускать новую песню: «Я христианский рэпер»

Брайс Митчелл заявил, что будет заниматься христианским хип-хопом.

Американский полулегковес заявил, что хочет заняться музыкой. В соцсетях Митчелл выложил видео, где он зачитывает текст под бит.

«Спасибо Полу Милему и Киту Энтони за бит! Это пробный вариант. Я постараюсь выкладывать новый трек каждый день.

Сделайте погромче, чтобы вы могли услышать бит. также, Никто этого не говорит, но я христианский рэпер!

Они не хотят давать мне этот титул, так что я должен напомнить вам. Вся слава Богу», – подписал пост Брайс Митчелл.

В ночь на 7 мая Митчелл подерется с в главном карде турнира UFC 288.

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