Пономарев – о поражении Садулаева на ЧМ по борьбе: «Дагестанец проиграл не сопернику, а травме, а чувак с переломом ноги – сопернику, но не травме»

Теги Абдулрашид Садулаев ACA Бокс/MMA/UFC

Григорий Пономарев пошутил про поражение Абдулрашида Садулаева на ЧМ по борьбе.

«Дагестанец, который травмировал шею, проиграл своей травме. Чувак, который сломал ногу во время боя, проиграл своему сопернику, но не своей травме. Вот и делайте выводы», – сказал боец ACA Григорий Пономарев, проигравший Мухамату Вахаеву техническим нокаутом из-за травмы ноги.

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4 комментария

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Taaor
Не видел, чтобы Садулаев говорил, что он проиграл травме. Факт, что он проиграл, он не отрицал. Причина проигрыша тоже понятна. У Пономарева ситуация похожая. Очень скромно с его стороны сравнивать себя с Садулаевым) К чему это нытье - непонятно
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Pronger
Гриша видимо фармы переел, мозги в кашу)
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Juninho P.
где Гриша, где Садулаев.
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Просто Космос
Ответ Taaor
Не видел, чтобы Садулаев говорил, что он проиграл травме. Факт, что он проиграл, он не отрицал. Причина проигрыша тоже понятна. У Пономарева ситуация похожая. Очень скромно с его стороны сравнивать себя с Садулаевым) К чему это нытье - непонятно
Ну просто сейчас время такое. Нацбольшинство устало(в любой белой стране, что Франции, что России , что США ) от нытья нацменьшинств про их ущемление . И решило, что в эту игру могут играть двое. Вон в соседней новости какой-то Адамов ноет, что его дагестанцем называют(кто где?) , когда он проигрывает. Почему бы этому Пономареву не поныть , что ему тоже кто-то что-то сказал ?😺
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