Пономарев – о поражении Садулаева на ЧМ по борьбе: «Дагестанец проиграл не сопернику, а травме, а чувак с переломом ноги – сопернику, но не травме»

Григорий Пономарев пошутил про поражение Абдулрашида Садулаева на ЧМ по борьбе.

«Дагестанец, который травмировал шею, проиграл своей травме. Чувак, который сломал ногу во время боя, проиграл своему сопернику, но не своей травме. Вот и делайте выводы», – сказал боец ACA Григорий Пономарев, проигравший Мухамату Вахаеву техническим нокаутом из-за травмы ноги.

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