Аскрен – о поражении Садулаева: «Возможно, величайший борец решил, что с него хватит»

Бен Аскрен шокирован поражением Абдулрашида Садулаева.

«В борьбе только что произошел момент «С меня хватит» Роберто Дюрана. Возможно, величайший борец всех времен Абдулрашид Садулаев просто сдается посреди матча, проигрывая схватку. Такое безумие, до сих пор пытаюсь это осознать», – написал в соцсетях бывший боец UFC Бен Аскрен.

В полуфинале ЧМ Садулаев проиграл Ахмеду Тажудинову, который выступает за Бахрейн. При счете 2:9 Садулаев отказался от продолжения схватки из-за травмы шеи.

Абдулрашид Садулаев проиграл в полуфинале чемпионата мира по вольной борьбе. Это его первое поражение на ЧМ с 2017 года