Официально: Саид Нурмагомедов подерется с Муином Гафуровым на UFC 294
UFC официально объявил новый бой Саида Нурмагомедова.
Экс-чемпион World Fighting Championship Akhmat Саид Нурмагомедов встретится с таджикским бойцом Муином Гафуровым. Бой пройдет на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).
В марте Саид Нурмагомедов проиграл единогласным решением судей Джонатану Мартинесу.
Муин Гафуров в июне проиграл судейским решением Джону Кастанеде.
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