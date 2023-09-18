Официально: Саид Нурмагомедов подерется с Муином Гафуровым на UFC 294

UFC официально объявил новый бой Саида Нурмагомедова.

Экс-чемпион World Fighting Championship Akhmat Саид Нурмагомедов встретится с таджикским бойцом Муином Гафуровым. Бой пройдет на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

В марте Саид Нурмагомедов проиграл единогласным решением судей Джонатану Мартинесу.

Муин Гафуров в июне проиграл судейским решением Джону Кастанеде.

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