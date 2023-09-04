Шара Буллет: «Я хочу побить Бруно Силву ради простых добрых русских мужиков»

Теги UFC MMA Бруно Силва Шарабутдин Магомедов UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Шара Буллет заявил, что хочет побить Бруно Силву ради русских фанатов.

«Фролов и Шлеменко мне не писали. Я собираюсь побить Силву, но не ради того, чтобы отомстить за них, а для простых добрых русских мужиков, которые приходили на арену, чтобы поддержать своих парней.

Я собираюсь подарить нужные эмоции этим людям, потому что у меня большая поддержка именно среди простых русских мужиков, которые за меня болеют, много пишут комментариев и готовы проснуться рано утром, чтобы посмотреть мой бой.

Теперь я в UFC. Дерусь с тем, кто их разочаровал. Говорят, что кличка Бруно – непробиваемый. Я – пуля, они бывают пробиваемые. Бронебойные», – заявил боец UFC Шарабутдин Магомедов.

Напомним, что Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, подерется 21 октября с бразильцем Бруно Силвой. Бой пройдет в карде турнира UFC 294, который состоится в Абу-Даби (ОАЭ).

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4 комментария

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Мишаня Кашников
давай газуй, а простой русский мужик притопит
+16
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Руслан З.
А ещё патроны бывают холостыми, но я надеюсь это не тот случай! Зрелищных ударников в UFC не много, а Шарабутдин несомненно может стать одним из них.
+13
-3
+10
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Volcano
Удачи "Пирату"! Зрелищный и яркий боец, главное чтобы не стушевался в ЮФС. Огненный кард нас ожидает 21 октября🔥
+12
-3
+9
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