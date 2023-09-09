Даниэль Кормье: «Федор Емельяненко – величайший тяжеловес всех времен. Он мог бы меня победить»

Теги UFC MMA Федор Емельяненко Даниэль Кормье Бокс/MMA/UFC

Даниэль Кормье оценил свои перспективы в поединке с пиковым Федором Емельяненко.

«Я на пике против пикового Федора? Он был по-настоящему хорош. Думаю, что он мог бы меня подловить. Да, Федору по силам со мной справиться. Он был очень хорош. Я всегда ставил его выше себя.

Я все еще считаю, что Федор Емельяненко – величайший тяжеловес всех времен. Я люблю Стипе. Миочич – лучший тяжеловес в истории UFC, но победы Федора в Pride над такими парнями, как Ногейра или Орловский... Снимаю шляпу», – заявил экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье.

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2 комментария

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oka79410
черный федор против былого. это было бы шикарно)
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+2
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