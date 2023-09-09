Шевченко – о появлении Емельяненко в игре UFC 5: «Здорово, что новое поколение сможет прочувствовать Федора»

Валентина Шевченко прокомментировала включение в игру UFC 5 Федора Емельяненко.

«Я считаю, что это здорово и очень классно, когда новое современное поколение может не просто смотреть видео бойцов с таким мировым именем, но и играть ими, чувствовать их.

Хоть Федор уже и не выступает активно как боец, его имя живет до сих пор и несет эту славу молодому поколению, которое может не только знать о нем и его заслугах, но и почувствовать, пусть даже в игре», – заявила экс-чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко.

Напомним, что новом трейлере игры UFC 5, релиз которого запланирован на 27 октября 2023 года, было представлено противостояние Джона Джонса и Федора Емельяненко. Также в игре появится Майк Тайсон, Мохаммед Али и другие легенды спорта.

Вышла обложка игры UFC 5 с Валентиной Шевченко и Алексом Волкановски

UFC 5 выйдет 27 октября. Игра впервые в серии получит рейтинг «М» – только для взрослых (Insider)