Уроженка Казахстана Алексеева о результате боя Шевченко – Грассо: «Если брать по старым правилам, Валя победила»

Боец UFC Ирина Алексеева, родившиеся в Атырау заявила, что необходимо организовать еще один поединок между мексиканкой Алексой Грассо и Валентиной Шевченко из Киргизстана:

«Однозначно нужен третий бой! Один из трех судей поставил 10–8 в пользу Грассо в пятом раунде, и вот это прямым образом повлияло на результат. Вообще бой получился равным и тяжелым, но у Вали было много тейкдаунов и контроля. Как я понимаю, UFC теперь больше ориентируется на зрелищность в ударной технике. И у Грассо были моменты. И судьи посчитали на ничью… Если брать по старым правилам, то выиграла Валя. А сейчас, повторюсь, больше ориентируются на зрелищность и ударную технику. Нужен третий бой, в котором, надеемся, выиграет Валя. И в таком случае нужна будет и четвертая встреча, которая станет ключевой. Это интересное противостояние, за обеими было интересно смотреть»

Бой Шевченко и Грассо, прошедший в ночь на воскресенье в Лас‑Вегасе, завершился вничью — 47:47, 48:47, 47:48. Судья, на записках которого получилась ничья, посчитал пятый раунд в пользу Грассо 10:8. В марте Грассо досрочно победила Шевченко, завоевав пояс UFC.

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