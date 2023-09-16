Ирина Алексеева: «Думаю, что Шевченко победит. Уверена на 99,9%»

Ирина Алексеева оценила шансы Шевченко в бою с Грассо.

«Думаю, в этот раз Шевченко победит. Может быть, в прошлый раз эмоционально она была не так готова. Это реванш. Теперь все ошибки учтутся. Она теперь победит, у меня на 99,9% уверенность. В этот раз Валя не допустит ошибку и разберется в свою пользу. Благодаря опыту победит», — заявила боец UFC Ирина Алексеева.

Напомним, что в ночь на 17 сентября в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Noche, в главном событии которого за пояс в наилегчайшем весе подерутся Алекса Грассо и Валентина Шевченко.

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