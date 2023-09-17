Боец UFC Алексеева о поражении Кабардиева от Грозина: «Мне было обидно»
Уроженка Атырау, боец UFC Ирина Алексеева о поражении Магомеда Кабардиева в финале гран-при «Наше Дело» от Александра Грозина:
«Мне понравилось, как сказал Александр Грозин после победы на Гран-при «Нашего Дела»: «Казахстан, загадывайте желание, у вас сегодня упала звезда». Но я сама из Казахстана, и мне было обидно»
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