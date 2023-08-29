Боец UFC Алексеева: «Спивак нокаутирует Гана в первом-втором раунде. У него есть все, чтобы стать чемпионом»

Ирина Алексеева уверена в победе Сергея Спивака над Сирилом Ганом.

«Думаю, Серега в первом или втором раунде нокаутирует Гана. У него и с борьбой все в порядке, и с ударной техникой, и силы духа там предостаточно.

Кроме того, у него есть нужная поддержка рядом. Я считаю, что у есть все, чтобы быть чемпионом UFC», – сказала боец промоушена Ирина Алексеева.

Поединок между Спиваком и Ганом состоится 2 сентября на турнире UFC Fight Night 226.

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