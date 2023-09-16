Минеев нокаутировал Карвальо во втором раунде

В Элисте (Калмыкия) завершился турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого прошел поединок по правилам кикбоксинга между и Рафаэлем Карвальо.

Минеев нокаутировал Карвальо левым встречным во втором раунде. В последний раз Владимир дрался в ноябре 2022 года, когда нокаутировал Фернандо Родригеса.

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