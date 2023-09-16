Минеев нокаутировал Карвальо во втором раунде

Теги Владимир Минеев Бойцовский клуб РЕН ТВ Бокс/MMA/UFC

В Элисте (Калмыкия) завершился турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого прошел поединок по правилам кикбоксинга между Владимиром Минеевым и Рафаэлем Карвальо.

Минеев нокаутировал Карвальо левым встречным во втором раунде. В последний раз Владимир дрался в ноябре 2022 года, когда нокаутировал Фернандо Родригеса.

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1 комментарий

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Бацька
Вова попал, конечно, неплохо, но сложилось впечатление, что Бразил специально долго не вставал. А так да, с Победой Владимира, все четко сделал.
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-2
0
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