Бонусы UFC Noche: Копылов получил $50 тысяч за лучший перформанс турнира

В Лас-Вегасе (Невада) завершился турнир UFC Noche, в главном событии которого прошел титульный поединок в наилегчайшем весе между и , завершившийся вничью.

По итогам турнира были распределены бонусы в размере $50 тысяч за лучшие перформансы. Премии получили Чарли Кэмпбелл (нокаутировал Алекса Рейеса), Роман Копылов (нокаутировал Джоша Фремда), Лупита Годинез (задушила Элис Рид), Дэниел Зеллхубер (задушил Христоса Ягоса) и Рауль Росас-младший (нокаутировал Терренса Митчелла).

Роман Копылов победил нокаутом в UFC в четвертом бою подряд

UFC Noche: Грассо и Шевченко завершили бой вничью и другие результаты