Бонусы UFC Noche: Копылов получил $50 тысяч за лучший перформанс турнира
В Лас-Вегасе (Невада) завершился турнир UFC Noche, в главном событии которого прошел титульный поединок в наилегчайшем весе между Алексой Грассо и Валентиной Шевченко, завершившийся вничью.
По итогам турнира были распределены бонусы в размере $50 тысяч за лучшие перформансы. Премии получили Чарли Кэмпбелл (нокаутировал Алекса Рейеса), Роман Копылов (нокаутировал Джоша Фремда), Лупита Годинез (задушила Элис Рид), Дэниел Зеллхубер (задушил Христоса Ягоса) и Рауль Росас-младший (нокаутировал Терренса Митчелла).
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