Бонусы UFC Noche: Копылов получил $50 тысяч за лучший перформанс турнира

Теги UFC MMA Валентина Шевченко Роман Копылов Рауль Росас-младший Алекса Грассо Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе (Невада) завершился турнир UFC Noche, в главном событии которого прошел титульный поединок в наилегчайшем весе между Алексой Грассо и Валентиной Шевченко, завершившийся вничью.

По итогам турнира были распределены бонусы в размере $50 тысяч за лучшие перформансы. Премии получили Чарли Кэмпбелл (нокаутировал Алекса Рейеса), Роман Копылов (нокаутировал Джоша Фремда), Лупита Годинез (задушила Элис Рид), Дэниел Зеллхубер (задушил Христоса Ягоса) и Рауль Росас-младший (нокаутировал Терренса Митчелла).

Роман Копылов победил нокаутом в UFC в четвертом бою подряд

UFC Noche: Грассо и Шевченко завершили бой вничью и другие результаты

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий