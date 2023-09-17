Менеджер – об отмене боя Железняковой на UFC Vegas 81: «Нужно решить проблемы с визой, дебют Дарьи состоится в этом году»

Дарья Железнякова должна дебютировать в UFC в 2023 году, несмотря на отмену боя.

«Бой Железняковой, который должен был состояться 14 октября, отменен. Есть моменты с визой. И это не связано с отказами или еще что-то, просто у нас определенный каскад процессов с документами.

Соответственно, бой Железняковой перенесли. Думаю, ее дебют состоится в этом году. Нам просто нужно решить нюансы с визой», – сказал менеджер Дарьи Железняковой Александр Скаредин.

Напомним, что в ночь на 14 октября Железнякова (8-1) должна была дебютировать в UFC на турнире UFC Vegas 81 в бою против Тайнары Лисбоа.

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