Тайсон готов тренировать Нганну перед боем с Фьюри: «Это было бы здорово»

Майк Тайсон согласен тренировать Фрэнсиса Нганну перед боем с Тайсоном Фьюри.

«Я бы хотел это сделать, было бы здорово. Я бы хотел этого, да. Фьюри бьет размашисто. Поэтому, когда он наносит свой длинный удар, у тебя появляется шанс нанести короткий удар. Когда он размахивается, то должен быть готов. Бум, сильный удар в корпус», – сказал бывший чемпион мира по боксу .

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Фрэнсис Нганну: «Я хочу победить Фьюри, даже если дойдет до судейского решения. Не дам ему комфорта»