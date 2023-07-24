Тайсон готов тренировать Нганну перед боем с Фьюри: «Это было бы здорово»
Майк Тайсон согласен тренировать Фрэнсиса Нганну перед боем с Тайсоном Фьюри.
«Я бы хотел это сделать, было бы здорово. Я бы хотел этого, да. Фьюри бьет размашисто. Поэтому, когда он наносит свой длинный удар, у тебя появляется шанс нанести короткий удар. Когда он размахивается, то должен быть готов. Бум, сильный удар в корпус», – сказал бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон.
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Фрэнсис Нганну: «Я хочу победить Фьюри, даже если дойдет до судейского решения. Не дам ему комфорта»
Майк забыл добавить что этот шанс появляется если ты проф боксёр топ уровня. ММАшнику это знание ничего не даст;)