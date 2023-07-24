Тайсон готов тренировать Нганну перед боем с Фьюри: «Это было бы здорово»

Теги Майк Тайсон тяжелый вес Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Майк Тайсон согласен тренировать Фрэнсиса Нганну перед боем с Тайсоном Фьюри.

«Я бы хотел это сделать, было бы здорово. Я бы хотел этого, да. Фьюри бьет размашисто. Поэтому, когда он наносит свой длинный удар, у тебя появляется шанс нанести короткий удар. Когда он размахивается, то должен быть готов. Бум, сильный удар в корпус», – сказал бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон.

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4 комментария

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Фикиск Фусов
Это вся тренировка для фоток в инстаграме. Фрэнсиса ничто не спасет против Фьюри.
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Евгений Цыбульников
Майк Тайсон Фьюри
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градус ненависти
Поэтому, когда он наносит свой длинный удар, у тебя появляется шанс нанести короткий удар (с)

Майк забыл добавить что этот шанс появляется если ты проф боксёр топ уровня. ММАшнику это знание ничего не даст;)
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dimslav
Ответ Евгений Цыбульников
Майк Тайсон Фьюри
Тайсон против Тайсона
0
0
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